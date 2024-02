F1, la scuderia più folle di sempre in un docufilm

Al cineteatro Rossini di Civitanova sbarca "Andrea Moda Formula, la scuderia più folle di sempre", il docufilm sull’omonima scuderia dell’imprenditore elpidiense Andrea Sassetti che, nel 1992, partecipò al Campionato di Formula Uno. "Se chiedete ai fan della Formula Uno quale sia stata la più importante e competitiva squadra di sempre, avrete le risposte più disparate Ferrari, Williams, McLaren. Ma se domandate quale sia stata la peggiore, la risposta sarà univoca: la Andrea Moda Formula. Nonostante ciò, questa avventura è rimasta avvolta nel mistero per oltre 30 anni, destando grande curiosità e simpatia tra gli appassionati di tutto il mondo". Le parole del regista Massimiliano Sbrolla bastano per comprendere ciò che fu l’Andrea Moda Formula. Il docufilm verrà proiettato nel noto palcoscenico cittadino domani sera (21.15) e domenica (17.30). Il biglietto, disponibile sul circuito Vivaticket, costerà 10 euro, per un’iniziativa organizzata su proposta della Zoofactory, in collaborazione con l’Azienda Teatri, e nelle due giornate sarà anche allestita una mostra di cimeli della scuderia, con pezzi originali delle auto, alla Palazzina Lido (ingresso libero).

Lo stesso Sbrolla, insieme agli altri registi del progetto Cristiano Coini, Giordano Viozzi e il protagonista Andrea Sassetti sono stati ricevuti in Comune dal sindaco Fabrizio Ciarapica, con il consigliere comunale Gianluca Crocetti e il presidente della Fondazione Marche Cultura, Andrea Agostini. "Siamo contenti di poter ospitare questo docufilm ricco di immagini inedite, aneddoti esilaranti e colpi di scena qui a Civitanova – hanno detto Ciarapica e Crocetti –. Si tratta di una storia divertente, di coraggio, follia e ironia di un team marchigiano che è passato alla storia della Formula Uno".

Il docufilm, già presentato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e dalla durata di circa due ore, ripercorre le peripezie di questo team improvvisato che, con una macchina obsoleta e un pilota sconosciuto, partecipò al campionato più prestigioso e competitivo del mondo. I registi sono stati supportati dal giornalista Franco Panariti e alcune scene sono girate proprio a Civitanova, quando il gruppo partiva per Silvestone. Nello stesso documentario, sono presenti piloti come Nigel Mansell, Stefano Domenicali, Ivan Capelli, Roberto Moreno e Perry McCarthy.

f. r.