Federico Garulli funerale: tutto il paese riunito per l’addio

Mogliano, 4 aprile 2024 – È stato fissato per questa mattina alle 10, nella chiesa di Santa Maria a Mogliano, il funerale di Federico Garulli, il 21enne rimasto ucciso lunedì in un incidente stradale. Dopo l’ispezione cadaverica effettuata martedì pomeriggio, la procura di Fermo ieri mattina ha dato il nulla osta alla sepoltura del ragazzo. La salma da ieri è stata portata nell’Arcipretura di Mogliano, dove è stata allestita la camera ardente. Dopo il funerale, il ragazzo sarà seppellito a fianco dei nonni cui da bambino era legatissimo. Una folla di familiari e amici si stringerà intorno ai genitori, Giovanni, dipendente di una ditta di ricambi di Macerata, e Katiuscia Carletti, dipendente dell’Anffas. Proprio per questa associazione la famiglia ha chiesto di devolvere le eventuali donazioni che vorranno essere fatte per Federico. Domani sera invece, alle 21,15, è in programma una fiaccolata per ricordare il 21enne. La notizia della morte del giovane ha raggelato il paese, dove per oggi il sindaco Cecilia Cesetti – ex maestra del 21enne e degli altri quattro ragazzi che erano in auto con lui – ha proclamato il lutto cittadino. Tutti conoscevano Federico, un ragazzo sempre sorridente e profondamente buono, amante dello sport, in particolare del tennis e dello sci, e iscritto alla facoltà di scienze motorie a Urbino proprio per trasformare questa sua passione in una professione. Lunedì, Federico aveva deciso di passare la Pasquetta con gli amici nella sua casa in campagna, a Santa Lucia. Da lì poi nel tardo pomeriggio il gruppo si era diretto verso il Fermano, per partecipare a una festa. Erano tutti insieme a bordo della Volkswagen Polo condotta da A. A.. Ma in prossimità di Francavilla, il conducente ha perso il controllo dell’auto che è finita prima contro una pianta e poi fuori strada. Garulli e un altro ragazzo, seduto dietro come lui, sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, e per Federico purtroppo non c’è stato niente da fare. È ricoverato a Torrette, invece, il suo amico, ferito in modo piuttosto grazie ma, per fortuna non in pericolo di vita. Sotto choc il conducente e l’altro passeggero, che hanno riportato conseguenze fisiche meno allarmanti. I carabinieri di Montegiorgio indagano per chiarire la dinamica e le responsabilità di quanto accaduto. Il ragazzo al volante della Polo è indagato per omicidio e lesioni stradali.