Fondi ai Comuni per i mezzi pubblici

"Siamo a fianco dei Comuni e finanziamo nuovi mezzi di trasporto per i territori interni per 1,33 milioni. Una visione completa delle infrastrutture non si fonda solo su grandi opere, ma tiene conto anche di interventi che risolvono problemi quotidiani per le nostre piccole ma vivaci comunità". Queste le parole dell’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, dopo la pubblicazione della graduatoria del bando per i contributi a fondo perduto ai Comuni dei territori interni per l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto.

In provincia ci sono San Ginesio, Sefro e Valfornace, che hanno avuto 90mila euro ciascuno, Cessapalombo, 28.118 euro, Fiastra 80.886 euro.

In tutta la regione saranno acquistati 29 nuovi mezzi.