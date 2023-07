"Fossi a rischio, serve prevenzione: allarme Maranello e Castellaro"

"I cambiamenti climatici non aspettano i nostri fossi". Un monito lanciato da Tarcisio Tordini, che alcuni giorni fa ha organizzato un incontro pubblico con l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai sul tema delle esondazioni e dei rischi legati alla mancata pulizia di fossi e argini.

Nel corso della serata, tenutasi nella sala Cecchetti della Biblioteca comunale, lo stesso Carassai ha chiarito le varie competenze in materia e fatto presente di aver sollecitato la Regione a cambiare alcune leggi, mentre la consigliera Silvia Squadroni ha fatto luce sugli aspetti legali.

Tordini fa quindi il punto della situazione, sollecitando tutte le istituzioni ad interessarsi al tema: "Cito il fosso San Michele che é intasato e presenta rischi concreti per le abitazioni, ma anche il Castellaro, specie nella zona della Cinciallegra, dove basterebbe una piccola alluvione per allagare attrezzature e ristorante.

Nel caso di questo corso, preoccupante é poi la situazione all’altezza della scuola Via Tacito, dove si potrebbe allagare il seminterrato. Al Caronte, basta voltarsi ad ovest per rendersi conto di cosa potrebbe succedere in caso grandi piogge. Ed infine il Maranello, una bocca della balena in attesa di ingoiare alberi e non solo, per poi vomitare ed allagare innumerevoli abitazioni lungo il suo corso, come avvenne nel 2001".

