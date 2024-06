Frodi e truffe informatiche. I suggerimenti per evitarle

La Bcc di Recanati e Colmurano ha organizzato per martedì alle 15 nella sala meeting della Bcc in via Kennedy 6 a Montecassiano, all’interno della filiale di Sambucheto, un incontro formativo dal titolo "Frodi e truffe informatiche, come evitarle?".

L’evento, ad ingresso libero, è rivolto a tutti i clienti e non clienti che vogliono ottenere dei suggerimenti utili per mantenere più sicuri i propri dispositivi e la postazione di accesso all’ home banking. Un’occasione preziosa per ottenere una formazione gratuita ed imparare a difendersi dalle frodi e dai furti di identità, per non diventare vittime di spoofing call, phishing e smishing. "I truffatori e le truffatrici – spiega il presidente Sandrino Bertini – riescono infatti ad estorcere con numerosi trucchi ed escamotage informazioni e password personali alle vittime, persone di ogni età e genere, che si trovano con conti correnti svuotati nel giro di pochi minuti oppure con addebiti sospetti. È fondamentale, dunque, informarsi ed essere continuamente aggiornati sulle principali tipologie di frodi bancarie".