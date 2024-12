I ladri entrano in due case, danni agli infissi ma niente bottino

Ancora topi di appartamento in azione in provincia. Questa volta a Matelica, dove la notte tra giovedì e ieri si sono verificati due tentativi di furto. Uno in un appartamento disabitato; ad accorgersi è stato il proprietario, che vive in un’altra struttura vicina. Il secondo in una casa abitata, dove però in quel momento non c’era nessuno. Quando il proprietario è rientrato,ha trovato la casa a soqquadro. Ma, anche qui, i ladri non avrebbero trovato granché. Stesso il copione. I malviventi hanno forzato la finestra e, complice il buio, sono entrati e hanno rovistato cassetti e armadi. Resta l’amarezza per l’intimità violata. Indagano i carabinieri della stazione di Matelica. Spesso nel periodo delle festività il numero dei furti può aumentare. Tra le raccomandazioni, è consigliato di evitare di segnalare viaggi e vacanze in tempo reale sui social, oltre a disattivare la geolocalizzazione.