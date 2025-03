Il Cif ricorda con una targa l’ex sindaca Maria Fiorella Conti

La sede del Cif di Matelica è stata intitolata a Maria Fiorella Conti, sindaca matelicese dal 1975 al 1980 e stimata professoressa, scrittrice e giornalista, venuta a mancare l’8 febbraio dello scorso anno. "Intitolare la sede a Maria Fiorella Conti significa continuare a percorrerne la strada ricordo del suo pensiero – ha detto Fabrizia Smargiassi, presidentessa del Cif –. Fiorella è uno scrigno da aprire, i cui tesori vanno esplorati con attenzione e oculatezza. Prima e tuttora unica sindaco donna di Matelica e della provincia: in un delicato momento economico e sociale non esitò ad assumere l’onere di sindaco quando la popolazione matelicese, accordandole un vastissimo consenso, glielo chiese. Si muoveva in punta di piedi, con discrezione e riservatezza, non per timidezza ma per il naturale rispetto dei contesti nei quali operava. Una donna importante, ma semplice e immediata".

Dopo la scopertura della targa la vita di Maria Fiorella Conti è stata ripercorsa in ogni suo aspetto dallo storico Matteo Parrini. "Insegnante amata dagli studenti e politica accorta e visionaria – ha spiegato Parrini –, durante il suo mandato avviò la realizzazione di vari edifici scolastici, dall’asilo nido alla scuola di ragioneria a Santa Teresa; furono poste anche le prime pietre della parrocchia di Regina Pacis".