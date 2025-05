Il Comune mette in guardia contro le truffe

Pericolo truffe! Il Comune di Cessapalombo, su segnalazione della locale stazione dei carabinieri, raccomanda ai cittadini di fare attenzione: "Sul nostro territorio sono in atto tentativi di truffa e/o raggiri nei confronti della popolazione anziana. Non fidatevi e non aprite la porta agli sconosciuti, non fidatevi del solo tesserino di riconoscimento, non basta. Ricordate che le forze dell’ordine non chiedono denaro per aiutare i cittadini".

L’amministrazione riporta come esempio una delle truffe più "in voga" in questo periodo sul territorio, quella del finto carabiniere: "Una telefonata di un finto appartenente alle forze dell’ordine fa credere alla vittima che un proprio parente sia rimasto coinvolto in un incidente stradale o che sia stato arrestato. Verrà richiesta una somma di denaro a titolo di corrispettivo per fornire assistenza sanitaria o legale alla persona cara in difficoltà. Se la persona truffata accetta, l’interlocutore comunica che di lì a breve un assistente o un carabiniere in borghese si recherà all’abitazione per ritirare denaro contante o gioielli".

Chi viene contattato con queste modalità, o simili, deve informare subito la locale stazione dei carabinieri chiamando lo 0733.657115 o il 112.