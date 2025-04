Il sigillo di Unicam a Luigia Carlucci Aiello,: "madre" dell’Ai in Italia

Il rettore di Unicam Graziano Leoni ha consegnato il sigillo di ateneo alla professoressa Luigia Carlucci Aiello, considerata la madre dell’intelligenza artificiale in Italia. La cerimonia si è svolta ieri all’interno di un seminario su chimica e intelligenza artificiale, apertura di un ciclo di apppuntamenti organizzato dal professor Claudio Pettinari, coordinatore del dottorato in scienze chimiche e farmaceutiche e biotecnologia. L’incontro è stato aperto dai saluti del rettore Leoni, del direttore della scuola di studi avanzati Michele Loreti e del professor Pettinari. Sono intervenuti poi sul tema dell’AI come strumento per la chimica Piero Ugliengo dell’Università di Torino, Maria Cristina De Rosa dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche del Consiglio nazionale delle ricerche, Stefano Motta dell’Università di Milano Bicocca e Christian Ehm dell’Università di Napoli. "È per noi un onore – ha sottolineato il rettore – aver potuto ospitare la professoressa Carlucci Aiello e averle potuto consegnare uno dei più importanti riconoscimenti dell’ateneo per il suo fondamentale contributo, nel corso della sua carriera di ricercatrice prima all’estero poi nel nostro paese, agli studi sull’intelligenza artificiale".