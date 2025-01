Incidente in via Beato Placido. Due donne ferite e traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato ieri intorno alle 12 in via Beato Placido, coinvolgendo due automobili: una Ford Ka e una Fiat Punto. L’impatto, di tipo semi frontale, ha causato danni significativi ai veicoli, ma fortunatamente le condizioni delle conducenti non sono risultate gravi.

Secondo una prima ricostruzione, la Ford Ka era diretta in discesa verso il quartiere Le Grazie, mentre la Fiat Punto risaliva in direzione del centro città. La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio dei carabinieri di Porto Recanati, che hanno condotto i rilievi. Tra le ipotesi, si considera l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia caduta nelle ultime ore.

Le conducenti, entrambe residenti nella zona, sono rimaste coscienti durante tutto il tempo della durata dei soccorsi. Gli operatori sanitari del 118 hanno prestato le prime cure sul posto, dopodiché le donne sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Macerata dalla Croce Gialla. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Da segnalare che gli airbag della Ford Ka si sono attivati durante l’impatto, contribuendo a ridurre le conseguenze per la conducente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, che hanno bloccato il traffico su via Beato Placido fino al centro tennis Guzzini per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Civitanova che ha provveduto ad estrarre dall’abitacolo della macchina, utilizzando attrezzature specifiche, una delle conducenti. La viabilità è stata interrotta per diversi minuti, fino alla completa messa in sicurezza della strada e alla rimozione dei veicoli danneggiati.