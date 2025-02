"Incisa", in mostra il talento delle liceali

L’arte dell’incisione di quattro talentuose giovani artiste studentesse del liceo, Megi Ago, Margherita Braccialarghe, Rebecca Cittadini e Amelia Giusepponi, prende vita in una location insolita, le stanze ristorante dell’hotel "La Ginestra", a fianco dei giardini pubblici di Recanati, in pieno centro, con la mostra "Incisa": un viaggio tra segni, trame e profondità, dove ogni incisione racconta una storia unica. La mostra è la prima di una serie di collettive organizzata in collaborazione con l’hotel, e rappresenta il culmine del lavoro svolto dagli studenti del liceo Leopardi di Recanati con il progetto della "Stamperia Venieri". La mostra offre una vetrina per i talenti emergenti e consente agli studenti di presentare le loro opere in un contesto prestigioso. La stamperia non si limita a produrre opere d’arte; essa vuole essere un luogo di apprendimento e di scambio culturale, dove le persone possono scoprire le meraviglie della stampa e sperimentare le numerose tecniche in prima persona e i numerosi processi creativi della grafica d’arte.

Il liceo Leopardi di Recanati è il primo non solo nelle Marche ma in tutta Italia che ha avuto l’intuizione di offrire ai suoi studenti un corso di incisione, allestendo una stamperia per la quale è stato decisivo il grande lavoro dedicatole dal professor Jacopo Pannocchia (nella foto con le artiste), curatore e ideatore anche della Stamperia Venieri. Oggi la qualità di una scuola si misura anche dai corsi o progetti che propone e a Recanati quello sull’incisione, oltre a essere radicato al suo territorio, offre ai ragazzi l’opportunità di mettere in campo le competenze trasversali a cui tende la scuola di oggi.

"La mostra all’hotel La Ginestra è nata quasi per caso, da una conversazione informale tra Andrea Santarelli e Arianna Manuale, gestori della struttura alberghiera e appassionati d’arte e cultura locale, con il professor Jacopo Pannocchia, docente alla Stamperia Venieri. Durante una chiacchierata, i tre hanno condiviso l’idea di valorizzare le opere degli studenti, giovani incisori pieni di talento."

Antonio Tubaldi