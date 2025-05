Incontro in bocciofila: i consigli della polizia contro le truffe

Partecipato, ieri pomeriggio, l’incontro "Fermiamo le truffe" nella bocciofila delle Grazie a Tolentino. La Regione ha di recente finanziato il progetto dell’Associazione nazionale della polizia di Stato, che prevede una serie di appuntamenti con i cittadini e la distribuzione di un opuscolo con 52 casi di truffe commesse nel territorio. Da quelle online al falso alert, dallo specchietto dell’auto alla falsa accusa di pedofilia, passando per la telefonata del finto vescovo e il "Ti ricordi di me?" per strada. Dopo i saluti del sindaco Mauro Sclavi, del vicepresidente del consiglio regionale Gianluca Pasqui, del presidente della bocciofila Claudio Pascucci, sono intervenuti il responsabile del gruppo, commissario capo Fabio Tarquini, l’ex questore Giorgio Iacobone (foto), il commissario capo Valter Angelici e Claudio Tarulli della Rete educazione digitale, responsabile della polizia postale di Macerata. E ancora i dottori Claudio Maria Vitiello e Vittorio Sticchi, perché subire una truffa ha conseguenze fisiche e psicologiche. Oggi il bis, alle 17 a Macerata agli Antichi Forni. L’Anps, oltre a invitare i cittadini a contattare il 112 in caso di situazioni sospette, indica i numeri per eventuali consigli: 3313697784 e 3346905038.