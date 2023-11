Intelligenza artificiale, Giovanola punto di riferimento

Patto Ue per l’intelligenza artificiale, la prof di Unimc, Benedetta Giovanola, protagonista a Tg Com 24. La titolare della cattedra Edit Jean Monnet a Macerata ha illustrato i contenuti del piano e potenzialità e rischi dell’intelligenza artificiale, sempre più al centro del dibattito pubblico e dell’attività delle imprese. A Tg Com 24 si è discusso di IA e patto dell’Unione Europea lanciato dal commissario europeo Thierry Breton in occasione della quarta assemblea dell’Alleanza Europea per l’IA, durante la quale l’esponente della Ue aveva chiesto l’impegno volontario dell’industria ad anticipare l’applicazione della norma in discussione a Bruxelles prima della sua entrata in vigore. Giovanola ha illustrato non solo i contenuti di questo piano e le sue potenziali conseguenze, ma anche quale quale può essere il rapporto tra intelligenza artificiale e mondo delle imprese, tra intelligenza artificiale e quotidianità dei cittadini. La prof è una delle figure di riferimento in Italia per quanto attiene gli studi dell’etica dell’intelligenza artificiale, era intervenuta in altri media nazionali come Rai News e Sky Tg 24.