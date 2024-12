Interventi in favore delle famiglie. Riaperto il bando

Riaperto il bando pubblico che prevede degli interventi a favore delle famiglie tramite un rimborso spese riferite al 2023. Per, inoltrare le domande ci sarà tempo fino alle 13 del 27 dicembre e gli interventi compresi saranno rivolti al sostegno economico per la fruizione dei servizi ricreativi extrascolastici o attività di sostegno ai compiti, ma anche sportive extrascolastiche o artistiche come musica, canto, o teatro. Comprese poi le attività linguistiche extrascolastichee qualsiasi attività legata all’acquisizione di nuove competenze, ad esempio rispetto alla scienza, al giornalismo, alla cucina, o all’informatica. Si potrà inviare la richiesta mediante l’invio di una Pec all’indirizzo comunecorridonia@pec.it o consegna a mano presso l’ufficio servizi sociali di via Sant’Anna, il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e del sabato dalle 9:30 alle 12:30. Per informazioni 0733.439364 o 0733.439365.