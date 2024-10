Kone in versione super,. Civitanovese sprecona

VIGOR

2

CIVITANOVESE

0

VIGOR (4-3-3): Roberto 7, Fernandez 6 (19’st Beu 6), Rotondo 6,5, Magi Galluzzi 6, Mancini 6,5, Gabbianelli 6, De Angelis 5,5 (40’st Gonzalez s.v.), Subissati 6 (12’st Idaro 6,5), Kone 8, Pesaresi 6,5 (45’st Pjetri s.v.), D’Errico 6 (25’st Ferrara 7). All. Clementi.

CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci 6, Rizzo 6, Diop 6,5, Passalacqua 6 (40’st Ruggeri), Cosignani 6, Buonavoglia 6,5 (25’st Giandomenico 6,5), Capece 6, Visciano 6, Macarof 6,5 (35’st Franco 6), Brunet 6 (7’st Bevilacqua 6,5), Padovani 6 (35’st Arias 6). All. Alfonsi.

Arbitro: Vigo di Lodi.

Reti: 19’pt Kone (V), 48’st Ferrara (V).

Note: ammoniti De Angelis (V), Subissati (V), Diop ( C), Pesaresi (V), Capece ( C).

Kone si carica la squadra sulle spalle e trascina la Vigor ad un successo che potrebbe dare una svolta alla stagione. Lotta la Civitanovese, crea, si impegna, ma non riesce ad essere cinica come i rivali e il derby va a Senigallia. La cronaca: stavolta la Vigor parte bene, ma le occasioni più ghiotte capitano subito alla Civitanovese. Macarof da buona posizione manda alto, poi ci prova Brunet, ben servito da Buonavoglia che approfitta di un’ingenuità in fase di impostazione di Mancini, ma da ottima posizione spara alto. La Civitanovese ricambia il "favore" pochi istanti più tardi: una dormita difensiva permette a Pesaresi di trovarsi davanti a Petrucci, ma non trova lo spazio per coordinarsi e battere a rete. È solo il preludio al gol vigorino, che arriva a metà frazione grazie ad una magia di Kone che nei pressi della linea di fondo si libera del suo diretto marcatore e batte a rete con un bellissimo tiro a giro. La Civitanovese reagisce e su punizione sfiora il pari, ma la conclusione di Capece viene deviata quanto basta dalla barriera ed esce d’un soffio. Qualche minuto più tardi arriva un’altra super occasione: Macarof recupera palla, serve in profondità Padovani che calcia a botta sicura, Roberto è reattivo.

Pronti via e nella ripresa, il solito Kone semina il panico nella retroguardia ospite. Fa tutto benissimo, ma il tiro a giro non inquadra lo specchio della porta. Scampato il pericolo, la Civitanovese parte all’assalto. Pressano i giocatori di Alfonsi e sfiorano ripetutamente il gol, sia dalla distanza sia con alcune apprezzabili trame offensive, eppure Roberto è sempre reattivo. La Vigor è in sofferenza, serve un altro guizzo di Kone per mettere la parola fine sulla gara. L’ivoriano si libera tra due avversari lancia in profondità Ferrara che davanti a Petrucci chiude i conti. Un 2-0 che dà respiro ai rossoblu di Senigallia, il risultato necessario per esorcizzare un periodo nero. Verdetto troppo severo per una Civitanovese un po’ troppo sprecona, ma che non ha mai smesso di lottare.