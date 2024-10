La Lube liquida Cisterna in tre set. E in campo si rivede anche Nikolov

CUCINE LUBE

3

CISTERNA VOLLEY

0

CUCINE LUBE : Loeppky 14, Chinenyeze 5, Lagumdzija 13, Bottolo 2, Podrascanin 8, Boninfante 3, Balaso (L), Gargiulo, Khanzadeh 1, Nikolov 6, Orduna, Bisotto (L), Dirlic, Tenorio. All. Medei.

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 1, Bayram 6, Mazzone 3, Faure 6, Ramòn 6, Nedeljkovic 2, Pace (L), Fanizza, Tarumi, Czerwinski 2, Rivas 1, Fanizza, Finauri (L), Tosti. All. Falasca. Arbitri: Giardini e Zavater.

Parziali: 25-14, 25-19, 25-19.

Note: spettatori 2.391, incasso 15.782 euro. Durata set: 24’, 29’, 25’; durata match: 78’.

In poco più di un’ora la Lube liquida la "pratica" Cisterna che oppone una tenue resistenza in un match che s’incanala subito sui binari del "senso unico". I ragazzi di Giampaolo Medei, infatti, iniziano con la giusta concentrazione e non perdono mai il filo della sfida, concedendosi poche distrazioni. Così la notizia forse più interssante della serata è l’utilizzo di Aleksandar Nikolov nel finale del secondo set (quando il punteggio era sul 21 a 17) e per l’intero terzo parziale al posto di Mattia Bottolo. Lo schiacciatore bulgaro chiuderà la partita con un bottino di 6 punti e gli applausi dei "Predators" che attendevano trepidanti il suo ritorno in squadra. Un buon segnale di fiducia per la Lube anche in vista della prossima difficile trasferta in casa dei campioni d’Italia della Sir Perugia. In banda (ma non solo) ha fatto bene pure il canadese Eric Loeppky che, con i suoi 14 punti, è stato giudicato Mvp dell’incontro. Merito anche di Mattia Boninfante, che ha dispensato palloni a tutti i "reparti" sotto gli occhi del papà Dante, per la prima volta suo spettatore all’Eurosuole Forum, "perché – come ha detto il palleggiatore – aveva un giorno libero per venire a Civitanova e vedermi giocare". Molto applaudite due "pipe" consecutive – e vincenti – servite nel terzo parziale prima a Loeppky (13-11) e poi a Nikolov (14-11). Per quanto riguarda il resto del match c’è poco da rimarcare, se non le percentuali piuttosto basse di Cisterna in tutti i fondamentali. Certamente la Lube le ha messo pressione e l’ex di turno Baranowicz ha potuto giostrare poco dovendo fare i conti con una ricezione di "perfette" pari al 25 per cento. Solo a muro (con 5 punti) c’è stata un po’ di partita era fra le due formazioni. Fra i biancorossi è piaciuto anche il solito piglio agonistico di Marko Podrascanin che ha messo giù 8 punti, con tre ace. Sicuramente un bel ritorno il suo in casa Lube.