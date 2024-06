Laboratorio di inclusione linguistica per bambini

Trenta bambini stranieri hanno partecipato ad un laboratorio di inclusione linguistica organizzato dal Comune e dall’Università di Macerata. Il progetto, che mira a favorire l’integrazione e il potenziamento delle competenze linguistiche in italiano, ha visto la partecipazione di allievi provenienti da Perù, Tunisia, Afghanistan, Kossovo, Albania, Mali, Ucraina, Venezuela, Senegal, Russia, Pakistan e Cina. Con metodologie didattiche innovative, interattive e ludiche, il laboratorio si è avvalso del supporto di tirocinanti del master Unimc per l’italiano come seconda lingua; il successo di questa terza edizione testimonia l’importanza di iniziative che non solo favoriscono l’apprendimento della lingua italiana, ma contribuiscono anche all’inclusione sociale e culturale dei giovani studenti di origine straniera. L’evento di chiusura ha visto la presenza del rettore John McCourt, dell’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta, del direttore del dipartimento di studi umanistici Roberto Mancini e della direttrice del master Edith Cognigni.