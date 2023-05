Ladri rubano in corso Matteotti: sparito argento da migliaia di euro

Furto a Porto Recanati: i ladri hanno preso di mira un’abitazione in pieno centro. Dopo aver aperto la porta di ingresso senza troppi problemi, si sono fiondati all’interno e hanno rubato diversi oggetti in argento (per un valore di qualche migliaia d’euro), per poi tagliare la corda in tutta tranquillità. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi. Nel mirino dei malfattori è finito un appartamento al sesto piano lungo corso Matteotti, sopra la galleria Bitocchi. Si tratta di una seconda casa estiva che appartiene a una coppia ultrasessantenne, residente nel periodo invernale a Potenza Picena. Proprio per questo motivo, i ladri hanno agito indisturbati. Infatti sono riusciti ad aprire la porta d’ingresso, che era blindata, senza lasciare segni di effrazione. E’ probabile, secondo una prima ricostruzione, che l’entrata dell’abitazione sia stata forzata con una "chiava bulgara", ovvero una specie di grimaldello spesso usata dai topi d’appartamento per aprire le porte a doppia mandata. Così, in breve, si sono intrufolati nella sala principale e hanno arraffato tutta l’argenteria presente là dentro, oltre ad altri preziosi. I proprietari si sono accorti del fatto sabato mattina, quando sono rientrati per mettere in ordine l’appartamento in vista della bella stagione, ma hanno notato che la luce era rimasta stranamente accesa. Perciò marito e moglie si sono poi recati nella caserma dei carabinieri di Porto Recanati, dove hanno sporto denuncia contro ignoti per il furto subito.

Giorgio Giannaccini