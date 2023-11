L’albero di metallo mal si concilia con piazza Conchiglia

Tra le rose e le viole, recita un vecchio adagio, anche il giglio ci sta bene. Tra gli alberi veri che adornano piazza Conchiglia, vero gioiello del borgo marinaro, invece, non ci sta assolutamente bene quell’albero stilizzato d’acciaio piazzato ad ornamento proprio l’altra sera. "Sembra un appendipanni", è il commento a più voci di molti residenti e di qualche commerciante dei dintorni. Con 32mila euro, come sarebbe costata l’opera, si potevano fare tante altre cose più belle e ornamentali, in linea con le caratteristiche della piazzetta. Sarebbe bene – è la conclusione delle stesse voci – che l’amministrazione in futuro consultasse un po’ di più anche i cittadini quando decidono di investire i nostri soldi".