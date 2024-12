Letture animate e truccabimbi. Arriva "Un pomeriggio da elfi"

Questo weekend tornerà a Porto Potenza l’iniziativa dal titolo "Un pomeriggio da elfi".

Domani a partire dalle 15.30, le vie del centro si animeranno con tante attività destinate ai più piccoli. Letture animate, truccambimbi, laboratori, sculture di palloncini, game park, trenino degli elfi e l’imperdibile spettacolo artistico "Gli elfi volanti", targato Circo Takimiri. Allestita in via Morbiducci anche la casa di Babbo Natale, dove i bambini potranno consegnare la loro letterina. Le manifestazioni sono state promosse dall’associazione commercianti "Noi Uniti per il Porto" insiem con il Comune di Potenza Picena.

Ma non finiscono qui gli appuntamenti del fine settimana. Sempre domani infatti, nel centro storico di Potenza Picena, ci saranno due proiezioni di film rivolti sia ai grandi che ai piccini. Alle 16.30, nei locali dell’auditorium Scarfiotti sarà proiettata le pellicola "Chi ha incastrato Babbo Natale", una commedia con protagonisti Alessandro Siani, Christian De Sica, Angela Finocchiaro e Diletta Leotta. Invece, alle 19, seguirà la proiezione di "So carginello e me ne vanto", ossia il recente docufilm girato in città e incentrato sulla storia del mitico gruppo Ultras Potenza Picena 1977, fra i più storici e conosciuti nelle Marche. Diretto dal regista Luca Marcelli (Looks Video), il film ha ricevuto il premio "Memoria e identità" durante il Piceno Cinema Festival di Montalto, che si è svolto a inizio novembre. L’occasione per scoprire sul grande schermo storie e personaggi locali.

g. g.