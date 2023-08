L’ex assessore Taddei e Fiordomo a Recanati per una coalizione di liste civiche

"Quante chiacchiere sui possibili scenari politici per le prossime elezioni amministrative del 2024". Nino Taddei, ex assessore nell’amministrazione di Francesco Fiordomo e oggi responsabile cittadino di Azione di Carlo Calenda, stronca senza mezzi termini le ipotesi fantasiose di possibili alleanze come quando si vocifera che il partito di Fratelli d’Italia, che viaggia con il vento in poppa a livello nazionale, cercherebbe Fiordomo come candidato sindaco. "Fantascienza, si getta discredito su FdI e su Fiordomo, sui primi perché forti nel loro schieramento, e su Fiordomo perché troppo forte e in grado di sparigliare le carte". Ma chi è interessato a spargere simili chiacchiere? "I suggeritori – dice Taddei – se ci sono, cercateli voi". Il responsabile locale di Azione in una nota elenca le cose di cui, secondo lui, le forze politiche devono occuparsi nel concreto e non correre dietro ai pettegolezzi da bar, come ad esempio "tenere le strade asfaltate, curare il verde pubblico, creare una viabilità scorrevole, aiutare le famiglie in difficoltà e le imprese nelle loro necessità, favorire ai cittadini un facile accesso ai servizi". Poi Taddei scopre le carte e, da navigato amministratore e uomo politico, consiglia a Fiordomo "di riunire tanti cittadini di buona volontà fuori dagli schemi dei partiti, fuori dalla destra o sinistra, ma ben saldi nella voglia di restituire a Recanati e ai suoi cittadini la certezza che si opererà per il vantaggio generale e per migliorare la qualità della vita a tutti. Gente esperta, certo, ma con accanto giovani che saranno il futuro e che proseguiranno la visione della città che non potrà che essere a lungo termine finalmente". Taddei (nella foto), quindi, vede bene un Fiordomo come terzo candidato di una coalizione di civiche in alternativa al centro destra e alla colazione Pd-Bravi.