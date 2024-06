L’ex Corsano: "Brava Lube. Gargiulo è un gran colpo"

È un avversario della Lube ricoprendo l’importante incarico di direttore sportivo a Taranto, ma è anche un grande ex del passato, addirittura il giocatore in assoluto con più presenze in biancorosso. Ha militato infatti a Macerata dal 1999 al 2010, in campo in ben 320 partite ufficiali! L’ex libero Mirko Corsano interviene al Carlino fornendo la propria opinione in merito ad alcune tra le più interessanti situazioni di mercato.

Corsano, direi di cominciare da un giocatore che Civitanova ha appena presentato e che voi a Taranto avete avuto nell’ultima stagione, che lo ha visto emergere, parliamo ovviamente del centrale Gargiulo. La Lube ha fatto un bel colpo?

"Ammetto che la nostra intenzione era quella di tenerlo, ma quando arrivano offerte economiche fuori portata e per giunta da club così importanti, è naturale che il giocatore prenda altre strade. Giovanni ha appena disputato il suo primo anno da titolare e ha mostrato notevoli potenzialità. Deve migliorare a muro ma in attacco è già molto forte".

Quindi la Lube non dovrebbe completare il reparto con la suggestione-ipotesi Podrascanin e dovrebbe invece dare piena fiducia al tandem Chinenyeze-Gargiulo?

"Podrascanin lo conosco, ci ho giocato assieme, è un amico e non posso che parlarne bene. In regia è stato preso Orduna per fare da chioccia e magari Marko potrebbe fare altrettanto, uno come lui non sarà mai un problema".

In regia il titolare sarà Boninfante, un 2004. Il più giovane di tutti nel ruolo più importante: un rischio?

"Secondo me è pronto per prendere le redini della squadra".

Qualcuno lo ritiene un predestinato. Il vostro Lanza ha definito così anche il padre, Dante, che sarà il vostro coach…

"Sono sicuro di aver fatto la scelta giusta, era la nostra prima opzione. Conoscevo già Dante, è una persona che studia la pallavolo e ha tanta vera passione per questo sport. Mi ha colpito che non ci ha fatto richieste particolari".

A proposito, che ne pensa del ritorno di Medei?

"Giampaolo è stato per anni il mio vice allenatore a Macerata. Ho un piacevole ricordo come persona e aggiungo che se lo meritava dopo le sfortunate finali".

A Taranto avete già completato la squadra. Come valuta finora il mercato della Lube?

"È stata fatta la scelta di ringiovanire l’organico e quindi il progetto è a medio-lungo termine. Intanto ottimo l’acquisto di Loeppky".

Con Civitanova "verde", Modena in ricostruzione, Monza che ha perso quasi tutti i big, giusto Milano e Trento potrebbero infastidire Perugia. Però la Sir appare favorita per il bis, è d’accordo?

"Sì, Trento è molto forte nel sestetto ma non ha la profondità degli umbri. Perugia è facilitata da risorse economiche superiori a tutti, può fare il bis, però c’è sempre il campo che può riservare sorprese".

Andrea Scoppa