Lezione speciale: in cattedra ci sono i poliziotti

A lezione con i poliziotti. Le classi 4 A, 4 B e 5 A della scuola primaria Anna Frank di Pollenza ringraziano il commissario capo Emanuele Ciccarelli e l’assistente capo coordinatore Roberto Domizi per essere stati loro docenti per un giorno, trattando in maniera semplice, ma approfondita i temi del bullismo e del cyberbullismo attraverso video e testimonianze. I bambini hanno ringraziato i poliziotti con disegni e applausi, lodando anche il neolaureato in criminologia Domizi. La dirigente Ombretta Sorgi, il personale docente e Ata si uniscono al ringraziamento.