"L’intelligenza artificiale, tra potenzialità e rischi"

"Civitalk, intelligenza artificiale, tra potenzialità e rischi. Disegnare il futuro". Se ne parla in un ciclo di eventi e il primo incontro è in programma domani alle 21.30 nella biblioteca comunale Zavatti. Obiettivo, facilitare il dialogo tra un pubblico generalista curioso di saperne di più e ospiti in grado di dare un valore aggiunto al dibattito. Relatori saranno Emanuele Frontoni (nella foto), professore dell’Università di Macerata, massimo esperto in materia e co-director del Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab dell’Università Politecnica delle Marche; Gaetano Ascenzi di Confindustria, direttore operativo dello European Digital Innovation Hub delle Marche; don Francesco Paolo Galante, direttore dell’Opera salesiana di Macerata, che interverrà sul ruolo della Chiesa davanti a questa rivoluzione industriale, capendone meglio le implicazioni etiche. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

L’incontro, patrocinato dal Comune, è organizzato da Omar Midoun, 27 anni di Civitanova, laurea triennale alla Cattolica e una magistrale alla Bocconi, con un master alla Darla Moore School of Business del sud Carolina.