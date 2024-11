"L’ora gratis è utile al commercio, andiamo avanti"

"La proposta di istituire un’ora gratuita per la sosta in centro durante il periodo natalizio è utile al commercio, e ne sono talmente convinto che ho voluto che venisse discussa in commissione consiliare. Ora voglio confrontarmi con le categorie, valutare ogni aspetto e conseguenze e poi portarla in giunta". Francesco Caldaroni (foto), assessore al commercio, non nasconde di essere ben disposto davanti all’idea avanzata dall’associazione Viviamo Civitanova di agire sul sistema dei parcheggi a pagamento per aiutare i negozianti del centro a fronteggiare la concorrenza dei centri commerciali. La commissione consiliare commercio ha votato a favore, ma tra gli scettici c’è il sindaco Fabrizio Ciarapica, che non ha nascosto le sue perplessità opponendo diverse obiezioni e gelando le aspettative dei commercianti, tutti favorevoli alla possibilità di spegnere i parcometri dando l’opportunità a chi vuole fare acquisti in centro di usufruire di un’ora gratuita, nel periodo delle festività natalizie. "La settimana prossima – aggiunge Caldaroni – convocherò tutte le associazioni di categoria, parleremo di misure per il rilancio del commercio e, nello specifico, delle proposte per l’ora gratuita della sosta a Natale e la mezz’ora tutto l’anno e lo faremo con in mano gli elementi necessari per decidere".

Caldaroni fa riferimento anche alla questione sollevata dal sindaco della perdita degli introiti derivanti dai parametri. "Chiederò alla Civita.s – dice l’assessore – una relazione sugli incassi realizzati negli anni precedenti e sulla situazione che verrebbe e crearsi con l’introduzione dei provvedimenti approvati dalla commissione". Il confronto con i commercianti non sarà concentrato soltanto sulla questione della sosta, ma anche sulla organizzare del mercato di sabato 21 dicembre che sarà spalmato sull’intera giornata.

l. c.