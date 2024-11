Lube a caccia del pass per gli ottavi. Contro i cechi basta vincere due set

Prima uscita all’Eurosuole per la Lube versione europea 2024-2025. Anzi la partita, valida per il ritorno dei 16esimi di Challenge Cup contro il VK Karlovarsko, sarà anche la prima in assoluto nel palazzetto civitanovese in questa competizione continentale. Siamo infatti alla seconda partecipazione nella storia del club e nel 2010-2011, quando la Lube oltretutto vinse la Challenge, giocava a Macerata.

I biancorossi di coach Gianpaolo Medei ritrovano un avversario (allenato dal connazionale Stefano Mascia) sei giorni fa liquidato agevolmente 0-3 nell’esordio in Repubblica Ceca e dunque c’è solo da sbrigare una formalità per Balaso e compagni. Alla Lube basterà non sbagliare l’approccio e poi aggiudicarsi almeno 2 set per accedere agli ottavi. È assai probabile che – visti gli impegni ravvicinati – coach Medei vari un po’ di turnover, d’altronde i cechi possono essere battuti senza patemi anche con le "seconde linee".

Tra chi spera nella prima volta in sestetto vi sono i membri della diagonale composta da Orduna e Dirlic e forse tornerà ad avere spazio Loeppky che sta smaltendo il fastidio muscolare. Dovrebbe invece riposare come all’andata Podrascanin, sostituito dall’affidabilissimo Gargiulo e vedremo se ci saranno novità nel libero. A proposito di vedere, gli appassionati avranno unicamente l’Eurosuole Forum per assistere all’incontro. Non ci sarà infatti la diretta televisiva, solo quella radiofonica su YouTube Radio Arancia Network. "A Karlovy Vary è arrivata la prima vittoria esterna della stagione – ha detto alla vigilia l’opposto croato Petar Dirlic, vice dello scatenato Lagumdzija, alla prima stagione in maglia biancorossa – nel match di ritorno vogliamo completare l’opera e accedere agli ottavi. Gli impegni si stanno intensificando e noi vogliamo continuare a lavorare bene perché le coppe sono un obiettivo reale della Lube, vogliamo arrivare in fondo! La squadra è più giovane quest’anno, ma le aspettative del club restano sempre elevate. Discorsi più approfonditi li faremo in primavera con l’arrivo delle sfide decisive".

A favore della Lube anche i precedenti, finora su 13 confronti contro qualsiasi team della Repubblica Ceca sono sempre maturate vittorie. In caso di pass-qualificazione, Civitanova troverebbe di fronte negli ottavi di finale la vincente tra il team serbo del Topola e la formazione estone del Tartu, quest’ultima ha vinto il match di andata tra le mura amiche con il massimo scarto. Intanto da segnalare che i belgi del Menen sono i primi ad essere avanzati al turno successivo della Challenge Cup.