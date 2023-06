Macerata Loreto 2023, il ritorno dei pellegrini tra fiaccole e preghiere

Macerata, 10 giugno 2023 – “Purtroppo quest’anno Papa Francesco non farà la consueta telefonata, perché non lo consentono le sue condizioni".

Ermanno Calzolaio, presidente del comitato del pellegrinaggio, dà la notizia. Allo stadio Helvia Recina c’è tanta gente: si sono registrati 200 pullman provenienti da ogni zona d’Italia e due dalla Svizzera, ma ci sono tanti altri che hanno raggiunto autonomamente Macerata.

Le persone, all’incirca diecimila le presenze allo stadio, si sistemano sul prato, sugli spalti e si alzano al passaggio della fiaccola benedetta mercoledì scorso da Papa Francesco. "È bello – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli – vedere così tanta gente dopo il periodo caratterizzato dalla pandemia. Molte persone vengono da ogni parte d’Italia, Macerata vi accoglie e vi ringrazia per questa devozione per il pellegrinaggio".

Sono circa 1.100 i volontari della macchina organizzativa che si sono messi a disposizione dei pellegrini e hanno fatto sì che tutto sia scivolato via senza problemi. In tribuna è stato allestito l’altare dove il cardinale Angelo De Donatis ha celebrato la messa.

"La vita di tutti – ha detto – è un pellegrinaggio, in cui ci si mette in cammino". Per il cardinale è la prima volta alla Macerata-Loreto. "Però – spiega – ne ho sentito parlare spesso e dalle testimonianze ho percepito l’entusiasmo e la disponibilità a vivere la riscoperta di avere una meta". Il vescovo Nazzareno Marconi ricorda chi non è potuto essere presente.

"Tanti amici – ha detto – non possono camminare ma ci seguono via social o in televisione, tra loro ci sono anziani e malati che vogliamo sentire vicini". Il tema del pellegrinaggio è "Chi cerchi?". "La domanda di Gesù – spiega Marconi – illumina questa notte. Il nostro cuore non trova pace cercando cose o seguendo idee, ma si acquieta se incontra un Volto".

L’omelia pronunciata da De Donatis si sofferma sulla domanda che caratterizza la 45esima edizione del pellegrinaggio. "Non abbiate paura di cercare di Dio – ha detto – perché Lui si rivela a chi lo cerca dando la vita in pienezza".

Il vescovo cita anche Padre Matteo Ricci. "Se hai pochi amici – ha detto citando il noto gesuita maceratese – avrai poca gioia. Non temete, il pellegrinaggio vi dona ogni anno tanti nuovi amici. C’è una grande gioia che vi attende". Alle 21.40 il popolo si è messo in cammino alla volta di Loreto, durante il tragitto si è pregato e si sono ascoltate varie testimonianze.