Colpito da un malore mentre gioca a padel, muore a 53 anni

Macerata, 20 gennaio 2024 – Un malore improvviso mentre giocava a padel ha stroncato Vincenzo Zavojanni, 53enne originario di Roma ma da anni residente in città. Come faceva spesso, l’uomo ieri pomeriggio era andato a giocare con alcuni amici nei campi del Tennis Padel Team Torresi, in via Alighieri.

Ma in campo si è accasciato per un malore. Subito gli altri giocatori e il personale della struttura lo hanno soccorso, usando anche il defibrillatore in attesa dell’arrivo del 118. Il personale sanitario si è poi dato da fare per rianimare il 53enne, riuscendo a far ripartire il suo cuore. Subito la corsa in ospedale, per tentare il possibile.

Le sue condizioni erano comunque molto critiche, e purtroppo dopo un po’ l’uomo è morto. La notizia ha addolorato i tanti amici di Zavojanni, che in città viveva con la compagna, mentre la madre e la sorella sono a Roma. La polizia ha provveduto a informare i familiari. "Siamo tutti choccati e molto dispiaciuti per quanto avvenuto – ha commentato Giovanni Torresi -. Conoscevamo tutti Vincenzo, una persona estremamente socievole e allegra, sempre disponibile".