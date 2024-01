Incidente a Cesena: fuori strada con l’auto, muore a 30 anni

Cesena, 20 gennaio 2024 – C’è un grande peluche di Winnie The Pooh abbandonato poco oltre il ciglio della strada, dove l’asfalto lascia il posto all’erba del fosso che fiancheggia via Torino, a Martorano. E’ lì a ricordare gioie e sorrisi che non ci sono più. E’ notte e la strada è illuminata dalle luci delle fiaccole della polizia locale e dai lampeggianti gialli del carro attrezzi che lavora per recuperare una Ford Fiesta finita fuori dalla carreggiata.

Al voltante c’era un uomo di trent’anni, residente in zona, rimasto vittima di un incidente stradale che dai primi riscontri non dovrebbe aver visto coinvolto nessun altro veicolo, anche se parlare di certezze adesso è ancora troppo presto: della ricostruzione della dinamica dei fatti si stanno appunto occupando gli uomini della polizia locale di Cesena, che sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso.

Incidente mortale a Martorano di Cesena, sull'auto in cui ha perso la vita un uomo di 30 anni c'erano un grande peluche e un seggiolino per bambini

Tra gli aspetti da chiarire c’è anche quello dell’orario esatto nel quale si è verificato l’incidente, che potrebbe risalire intorno alle 22.30 di venerdì.

In effetti la richiesta di aiuto non sarebbe stata immediata perché nessuno avrebbe assistito all’incidente. Quello che certo è che l’asfalto era bagnato dalla pioggia caduta fino a sera. L’auto pare stesse procedendo da Martorano verso Pievesestina, quando il conducente, per ragioni da accertare, ha perso il controllo del mezzo, spostandosi prima sulla corsia opposta e poi uscendo di strada, cadendo nel fosso e urtando un albero.

Proprio il fatto che il veicolo fosse finito in quella posizione, ne avrebbe impedito l’immediata vista da parte degli altri automobilisti sopraggiunti in zona. Alla richiesta di soccorso hanno risposto, oltre ai sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, anche i vigili del fuoco di Cesena, che hanno aperto una via tra le lamiere del veicolo incidentato.

All’interno dell’abitacolo c’erano anche un seggiolino per il trasporto dei bambini e due peluche, rimossi durante la fase dei soccorsi. Winnie The Pooh se ne stava lì, con le braccia aperte, a chiedere un abbraccio. Non era lì, sul ciglio della strada, bagnato e illuminato dalle luci dei lampeggianti, che avrebbe dovuto essere. Gli accertamenti della polizia locale continueranno ovviamente anche nelle prossime ore, con l’intento di fare definitiva chiarezza su quanto accaduto.