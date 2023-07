MaskaMarke in dodici piazze

Dodici piazze per diciassette spettacoli. Il territorio dell’Unione montana Potenza Esino Musone ospita "MaskaMarke", il festival teatrale sulla commedia dell’arte organizzato dalla compagnia teatrale Fabiano Valenti con la direzione artistica di Francesco Facciolli e il sostegno della Regione. Su il sipario da oggi, con l’anteprima del festival, a Pioraco: al chiostro di San Francesco alle 18,30 "Carosello in maschera" con Gada Young e alle 21.30 "La Cenerentola maritata" di Scilla Sticchi. Domani la rassegna si sposta a Castelraimondo per l’apertura, alle 18.30 nell’atrio della scuola media, della mostra laboratorio "La maschera in tutte le sue forme" a cura di Andrea Cavarra e Zorbaofficinecreative; sarà organizzato anche un corso di costruzione di maschere di cuoio (posti limitati su prenotazione). Sempre domani, a Cingoli nel piazzale Luigi Cipolloni, alle 21.30 spettacolo "Masquerada" con la Fraternal Compagnia; lunedì a Treia, alle 18.30 in via Cassera, "Pulcinella e Cappuccetto Rosso" di Gaspare Nasuto, mentre alle 21.30 in piazza Dante a Castelraimondo "Pulcinella e l’asino del diavolo". Martedì 1 agosto alle 18.30 a Poggio San Vicino, Ruvido Teatro presenta "Il circo o quasi" e alle 21.30 in largo Zamparini a Gagliole Teatro Immagine porta in scena "Il mercante di Venezia". Altri spettacoli si susseguiranno il 2 agosto il pomeriggio ad Apiro e la sera a Sefro; il 3 a Fiuminata e Pioraco, il 4 a Esanatoglia e Matelica, il 5 a Castelraimondo e il 6 agosto gran finale in piazza del Popolo a San Severino con "Il carro dei comici" e La Mansarda-Teatro dell’Orco. Programma completo su www.maskamarke.it.

Lucia Gentili