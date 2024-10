Matelica corsara a Roseto, per Civitanova prova d’orgoglio

roseto

67

matelica

70

ROSETO BASKET: Arienti 9, Caprara, Morigi 2, Cocciaretto, Perella 8, Maretto 24, Bini 2, Cecchetti NE, Mazzarese 11, Lestini 11. All.: Castorina

VIGOR MATELICA: Arnaldo 20, Rolli, Panzini 16, Eleonori NE, Mentonelli 4, Dieng 10, Morgillo 13, Ferretti NE, Mazzotti NE, Riccio 7, Gaeta NE, Musci NE, All.: Trullo

ARBITRI: Martini, Pratola

NOTE - Parziali: 21-12, 18-25, 12-11, 16-22

ROSETO

Una stoica Halley Matelica batte Roseto ed espugna il PalaMaggetti per 67-70. Vittoria di carattere per la squadra di coach Trullo che, dopo una partenza in salita, corona una grande rimonta con l’ultimo acquisto Arnaldo e c’entra il secondo successo stagionale. I biancorossi, sempre senza Zanzottera, Musci e Mazzotti, annoverano tra le loro fila il neo arrivato Arnaldo per provare ad allungare le rotazioni. Il primo quarto è però subito di marca rosetana: Maretto è scatenato e vola subito in doppia cifra, mentre Matelica sbaglia tanto ed al 10’ insegue sul 21-12. Nel secondo periodo la squadra di Trullo prova coraggiosamente a reagire proprio con l’ingresso di Arnaldo che, coadiuvato da Panzini e Morgillo, riporta Matelica a contatto (39-37 al 20’).

Nel terzo periodo gli attacchi faticano ed il punteggio resta di fatto invariato (51-48). Si arriva così nell’ultimo periodo, con il punto a punto che si fa sempre più serrato. Un’eroica Matelica trova il sorpasso sul 63-64 con Morgillo, allungando poi sul +3. Roseto dalla lunetta si riavvicina, ma negli ultimi possessi gli ospiti non tremano dalla linea della carità e trionfano sul 67-70.