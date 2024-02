Mercatino dell’antiquariato domenica tra le vie del centro

Nuova edizione domenica del mercatino dell’antiquariato a Recanati, in piazza Leopardi, atrio e loggiato comunale e vie limitrofe, con la presenza di molteplici operatori che svolgono la loro attività nell’ambito dell’antiquariato, del modernariato, del vintage, dell’artigianato artistico, dei prodotti tipici e del cibo di strada. È stata rinnovata, infatti, per tutto il 2024, la convenzione con la Ditta "Tesori e Cianfrusaglie" di Carla Marcelli di Fiuminata per la gestione della mostra mercato "L’Antico a Recanati" finalizzata al rilancio del piccolo antiquariato, collezionismo e artigianato che si tiene la prima domenica di ogni mese. Per l’Amministrazione si tratta di un’iniziativa meritevole di consenso ed interesse per il momento aggregativo che rappresenta e soprattutto perché costituisce un’indubbia occasione di promozione della città. Per l’Amministrazione si tratta di un evento a costo zero, a parte la logistica e la concessione gratuita di spazi e luoghi pubblici. Domenica 11, invece, a Recanati sarà organizzata la tradizionale fiera di San Valentino che sarà arricchita con eventi collaterali quali mercatino hobbisti, espositori a tema e musica e ballo.