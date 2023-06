"Metteremo mano allo stadio Palas, problemi strutturali"

di Francesco Rossetti

"La Civitanovese in Eccellenza, ora mano al suo stadio. Domenica celebreremo lo sport in una giornata unica". Seduto ogni fine settimana tra le poltroncine della tribuna centrale del Polisportivo, il vicesindaco e assessore allo Sport Claudio Morresi ha vissuto in prima persona la vittoria in campionato dei rossoblù, oltre al successo nella finale regionale di giovedì sera. Non male il suo prima anno da assessore allo Sport, costellato di trionfi dei club e degli atleti civitanovesi. Oltre alla Civitanovese vanno ad aggiungersi il successo della Virtus basket che accede alla serie B interregionale, i tremila metri di Battista Vennera (Atletica Ama) nei campionati italiani indoor, il titolo europeo di vela d’altura di ‘Be wild’ dell’armatore Renzo Grottesi (Club Vela Portocivitanova), la conquista del titolo italiano di Kickboxing del diciannovenne Filippo Vincenzo Sassano (Asd Alfa Judo), ma anche tornei, stage e tour di varie categorie ospitati in città. L’unico rammarico è per la Lube, che non è riuscita ad aggiudicarsi il suo ottavo scudetto perdendo in finale contro Trento, "ma ha comunque condotto una grande stagione", dopo il tricolore dello scorso anno. Sul fronte paralimpico, ecco la gloria dei cestisti dell’Anthropos nei campionati italiani down mentre si incrociano le dita per Assunta Legnante, impegnata nei Mondiali paralimpici di atletica leggera, in programma a luglio. E poi il raduno della Nazionale di pallavolo sordi in città ad aprile e le grandi manifestazioni, come la StraCivitanova, le gare di Triathlon sprint e il Festival dello sport marchigiano.

Morresi, tanti successi per club e atleti cittadini, anzitutto Civitanovese e Virtus.

"E’ davvero una grossa soddisfazione, per due compagini che danno lustro e visibilità alla nostra città. Quanto ai rossoblù, le aspettative erano buone già a inizio anno e la squadra, nel corso della stagione, ha saputo trovare la giusta amalgama. Poi anche gli ultras l’hanno sostenuta credendo nella vittoria. Mentre parlando della Virtus, non sono andato al PalaRisorgimento ma ero a una cena, insieme al sindaco: alla fine ha portato fortuna".

Peccato per la Lube però…

"Infatti, sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Ma si sono comunque comportati benissimo".

Torniamo alla Civitanovese: il presidente Mauro Profili ha fatto appello alle forze locali affinché lo aiutino economicamente. La politica può attrarre qualche imprenditore?

"Come amministrazione certamente faremo la nostra parte e non solo cercando sponsor ma anche mettendo mano allo stadio".

Diciamo che il Polisportivo non versa proprio nelle migliori condizioni.

"Ma non vogliamo farci trovare impreparati alla prossima stagione. E soprattutto evitare di fare la fine di altre squadre extracittadine, costrette a migrare in impianti non loro".

Le infiltrazioni d’acqua all’Eurosuole Forum?

"Si tratta di un problema strutturale, probabilmente irrisolvibile".

Uno sgocciolamento dal tetto che non è l’unico in città, dato che, come denunciato sulle nostre colonne dal patron Elvio Perini, anche la palestra della città Alta soffre di questa "malattia". Ma in questo caso il Comune la promessa l’ha già fatta, ovvero intervenire in estate. Inizia quindi il periodo per mantenerla.