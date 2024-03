Missione in Cina per Unicam col prorettore Tondi

Una delegazione Unicam guidata dal Prorettore vicario, Emanuele Tondi, si è recata in Cina e ha fatto visita a diverse università, enti e aziende. La visita è iniziata a Qingndao, nella provincia di Shandong, su invito della Ocean University of China. "Ubicata sulla costa pacifica, la Ocean University of China è leader nell’analisi e nel monitoraggio ambientale, sia per quanto riguarda gli indicatori biologici che fisici. Ritengo quindi importante – ha sottolineato Tondi – aver discusso con loro future collaborazioni nel campo della sostenibilità ambientale, mediante la mobilità di studenti e docenti delle due università e la definizione di specifici progetti riguardanti la didattica e la ricerca".

Successivamente il prorettore Tondi si è recato a Pechino, invitato dall’azienda di biotecnologie Tangyi, con cui Unicam organizza un Master di primo livello in ’Innovations in cell therapy’, coordinato dalla prof.ssa Anna Maria Eleuteri. "Con l’azienda Tangyi – ha detto – abbiamo discusso termini e condizioni della collaborazione ed è stato gratificante incontrare numerosi nostri ex studenti del corso di laurea in Biotechnology che organizziamo a Changchun presso la Jilin Agricultural University, assunti nell’azienda con incarichi di rilievo".