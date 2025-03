Montefano è un osso duro. Marras guida la rimonta

Montefano 1 Maceratese 2 (3-3-3): David; Galeotti, Martedì, Postacchini, Calamita (56’ st Bonacci); Palmucci (30’ st Pincini), Alla, Gabrielli; Nardacchione, Rombini (30’ st Papa), Ferretti. A disp.: Strappini, Orlietti, Taddei, Castignani, Camilloni, Candidi. All: Amadio.

MACERATESE (4-2-3-1): Gagliardini; Ciattaglia, Nicolosi, Mastrippolito, Vanzan; Monteiro Ribeiro (20’ st Vrioni), Gomez; Marras (40’ st Oses), Ruani (31’ st Bracciatelli), Del Moro (35’ st Gironella); Cognigni. A disp.: Marchegiani, Pretini, Grillo, Albanesi, Cirulli. All: Possanzini.

Arbitro: Elia di Ostia Lido.

Reti: 25’ Galeotti, 43’ e 34’ st rig. Marras.

Marras guida la rimonta della Maceratese sul difficile campo del Montefano che si dimostra un osso duro. È una vittoria sofferta ma voluta dai biancorossi che non avevano alternative nel duello con la K Sport se non la vittoria per mantenere la vetta. Di contro i viola confermano i progressi per cui hanno infilato una serie di risultati utili. Partono bene i biancorossi, sorretti da tanto pubblico, che tentano la via del gol con Mastrippolito (6’) e con Marras (12’). Ci pensa poi Mastrippolito (22’) a sbrogliare la matassa sulla conclusione a botta sicura di Rombini. La partita si mantiene piacevole quando Galeotti (25’) sblocca il risultato: il difensore è lasciato solo in area e il suo colpo di testa finisce in rete.

La reazione della Maceratese è affidata a Ruani (30’), sul suo colpo di testa si supera il portiere David. Ci prova Ferretti (42’) il cui tiro a giro termina sul fondo. Sul finire della prima frazione di gioco pareggia la Maceratese: Cognigni in area serve un pallone d’oro a Marras (44’) che manda la palla all’incrocio dei pali. È pareggio. Si riparte sull’1-1 e Ferretti (5’) si presenta davanti a Gagliardini che in uscita trova il tempo per impossessarsi della palla.

La Maceratese attacca e Ruani (10’) si vede respingere il tiro in un’area piena. Occasionissima per la Maceratese (15’) con Del Moro sciupa di testa. Al 32’ l’arbitro punisce con il rigore il fallo subito da Cognigni: dal dischetto è impeccabile l’esecuzione di Marras. Il Montefano non ci sta e ci vuole un Gagliardini in palla per evitare il pareggio sul colpo di testa di Papa ben servito da Ferretti.

Nella foto: il gol del vantaggio della Maceratese con Marras su rigore