Nasconde 46 chili di droga in casa: arrestato un 22enne

Macerata, 3 aprile 2024 – E’ stato arrestato un 22enne maceratese, che nella sua casa di corso Cairoli nascondeva 46 chili di hashish suddivisi in panetti, 411 grammi di marijuana e dieci grammi di cocaina purissima. Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe potuto fruttare circa mezzo milione di euro. L’operazione è stata messa a segno dai carabinieri del Reparto operativo – Nucleo investigativo del comando provinciale di Macerata.

I militari hanno perquisito la notte scorsa l’abitazione del giovane, dopo aver arrestato un 24enne fabrianese arrivato a Macerata per acquistare droga dal 22enne: in particolare, il giovane di origini siciliane ma residente della città cartaia aveva in auto 150 grammi di hashish. Capito che la droga proveniva dal 22enne residente in corso Cairoli, i carabinieri hanno perquisito la casa del giovane, rinvenendo la maxi scorta di droga. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, assieme a 1.620 euro in contanti, tre bilancini elettronici di precisione e quattro cellulari con Sim attive.

Sequestrata anche una pistola Beretta, modello 35, calibro 7,65, pronta all’uso, con 23 cartucce, abusivamente detenuta. Il blitz dei carabinieri è arrivato dopo mesi di indagini e pedinamenti: ulteriori accertamenti saranno svolti per ricostruire la fitta rete di contatti dei pusher. Il 24enne fabrianese è già stato processato per direttissima