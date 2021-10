Macerata, 29 ottobre 2021 - Raid nella notte davanti alle scuole e al cimitero da parte di qualche 'No vax'. Alcune scritte 'I vaccini uccidono' fatte con uno spray rosso, infatti, sono comparse nel corso della notte e scoperte questa mattina dai dirigenti scolastici e dagli operatori che andavano ad aprire i vari istituti. Interessata la zona di via Cioci, in particolare davanti al liceo artistico Cantalamessa e all'istituto economico Gentili, l'ingresso del liceo scientifico Galilei in via Manzoni e quello della scuola materna di via Liviabella a Sforzacosta.

Una scritta è stata lasciata anche sul muro del cimitero. Diverse le segnalazioni che sono state fatte all'ufficio Ambiente del Comune che, in mattinata, è intervenuto per cominciare a coprire le scritte, partendo proprio da via Cioci. Del caso è stata interessata anche la polizia.