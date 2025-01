Numeri in crescita per i musei: "Oltre 55mila presenze nel 2024"

Incremento dei visitatori per la rete museale e di presenze per gli spettacoli teatrali, biblioteca Mozzi Borgetti fucina di laboratori e attività, attenzione ai bambini e alle famiglie, confronto e dialogo con Università e Accademia. È la sintesi del bilancio 2024 tracciato dall’assessore alla Cultura e all’Istruzione, Katiuscia Cassetta. Nel 2024, sono state 55.244 le presenze della rete Macerata Musei: 20.655 per Palazzo Buonaccorsi, 16.072 per lo Sferisterio, 10.211 per la Torre, 1.532 per l’Ecomuseo di Villa Ficana, 1.268 per l’area archeologica di Helvia Recina, 1.325 per la biblioteca Mozzi Borgetti, 3.808 per il Museo di Storia Naturale e 371 per il Mubi. "I risultati raggiunti dimostrano come traguardi di successo siano raggiungibili solo se si ha una visione globale e strategica con obiettivi chiari in cui è rintracciabile una direzione condivisa; basti pensare che nel 2024 tra musei, teatro e Macerata Opera Festival, abbiamo avuto 118mila spettatori – ha commentato l’assessore –. La cultura non è un settore che deve rimanere isolato, ma è parte integrante delle politiche dell’amministrazione e deve coinvolgere tutte le fasce sociali convogliando energie e risorse, anche private, per una reale crescita della comunità".

Tante le attività educative ospitate ai Musei Civici. Nel 2024 i Musei hanno ricevuto otto donazioni da Luciana Bartolini (2), Eredi Lidia Cacciamani, Sirio Reali, Lucio Del Gobbo, Viviana Pianesi, Carlo Iacomucci, Alessandro Fogo e Fondazione Carima. Il teatro Lauro Rossi ha ospitato la stagione Amat con 14 spettacoli di prosa e tre spettacoli della rassegna "Finalmente Domenica" per un totale di 5.889 presenze, la stagione concertistica realizzata in collaborazione con Appassionata ha ospitato 1.168 spettatori (15 spettacoli), mentre la rassegna Musicamdo Jazz ha visto la partecipazione (parziale) di circa 2.800 persone che si sommano ai circa 700 spettatori non paganti nelle varie attività proposte. Nel 2024 sono stati stanziati circa 32mila euro per i servizi pre e post scuola ed è stata data continuità ai comitati mensa con accesso alle mense scolastiche e assaggio dei pasti. Accolte 67 nuove domande di inserimento nei nidi comunali su 139 posti complessivi.