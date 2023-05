Occasioni per animatori, commessi e receptionist

Centro per l’impiego di Macerata. Azienda settore intrattenimento per la stagione estiva cerca animatori turistici, istruttori fitness, animatori miniclub, intrattenitori e tecnici audio-luci. Età max 40 anni (codice offerta 4293711, scadenza 26 maggio). Attività alberghiera di Pollenza cerca receptionistsegretariao. Richiesti diploma scuola superiore, inglese almeno B1, utilizzo dei programmi word ed excel, patente B (offerta 3837265, scadenza 26 maggio). Attività alberghiera di Pollenza cerca lavapiatti, tempo pieno e determinato, rinnovabile (offerta 3837266, scadenza 26 maggio). Bar pasticceria di Recanati cerca barista a tempo pieno, tempo determinato trasformabile o apprendistato in base all’esperienza (offerta 2706631, scadenza 28 maggio). Negozio di abbigliamento di Macerata cerca commessoa part time, età 20 - 40, domicilio a Macerata (offerta 582662, scadenza 28 maggio). Cooperativa cerca, per servizi cimiteriali, manovali edili e escavatoristiaddetti movimento terra (offerta 1061561, scadenza 28 maggio). Inviare cv a [email protected]