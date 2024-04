Piazza Strambi invasa dalle api, arrivano i pompieri

Uno sciame di api ieri mattina ha invaso piazza Strambi, fermandosi su una parete del Duomo, chiuso per i danni subiti dal terremoto. Ma per le dimensioni, quel nugolo ronzante ha suscitato qualche preoccupazione tra chi si è trovato a passare di lì, anche perché non era molto in alto e le api erano un po’ in giro ovunque nella zona. Per questo sono stati allertati i vigili del fuoco che, a loro volta, hanno contattato un apicoltore, perché potesse prenderle e portarle al sicuro, come prevede la legge. Sono numerose in questi giorni, come ogni anno, le richieste di aiuto ai pompieri per gli sciami, da tutta la provincia.