Piccole donne per una piccola Broadway

Sabato alle 21.15 e domenica alle 17 un doppio appuntamento apre la stagione al Vaccaj di Tolentino: in esclusiva regionale va in scena "Piccole Donne - il Musical" (per la regia di Fabrizio Angelini), grande classico della letteratura americana divenuto poi un musical di Broadway. "È un adattamento del celebre romanzo di Luisa May Alcott che, fin dalla sua pubblicazione nel 1868, è stato uno straordinario successo – spiegano dal teatro -. Considerato uno dei capolavori assoluti della letteratura per ragazzi è un romanzo senza tempo, una storia adatta al pubblico di ogni età che ha avuto innumerevoli trasposizioni cinematografiche e che ora la Compagnia dell’Alba presenta nella versione musicale di Broadway grazie ad uno speciale accordo con Music Theatre International. Il musical, come il romanzo, racconta le storie delle quattro sorelle March (Meg, la saggia, Beth, il tesoro di casa, Amy, la perfetta piccola dama, e in particolare Josephine, detta Jo, maschiaccio di casa e aspirante scrittrice) che nella seconda metà dell’800 vivono insieme alla loro mamma a Concord, nel Massachusetts, mentre il loro babbo è lontano, cappellano dell’esercito dell’Unione durante la guerra civile americana. Le loro vite, questa volta in musica, si intrecciano con quelle di altri coloriti personaggi: il professor Bhaer, la zia March, il giovane Laurie con il signor Laurence, suo nonno, e il suo tutore, John Brooke. "Piccole donne" sarà proprio il titolo del romanzo che Jo scriverà sulla storia della sua famiglia e dei suoi amici e che verrà pubblicato da un grande editore. Un musical che, come consuetudine della Compagnia, sarà cantato interamente dal vivo".

Biglietti in vendita su www.vivaticket.com, nelle biglietterie del circuito AmatVivaticket e al botteghino del teatro da domani (con orario 18 - 20), info@teatrovaccaj.it. Le scene sono di Gabriele Moreschi, illuminate dal light designer Valerio Tiberi. La direzione musicale è di Gabriele de Guglielmo, mentre Fabrizio Angelini -il cui percorso artistico è legato da una storia pluridecennale con Compagnia della Rancia e Vaccaj - firma la regia e le coreografie. La versione italiana è curata da Gianfranco Vergoni, che ha iniziato la sua carriera con Com pagnia della Rancia. "Il cielo d’erba", suo primo romanzo edito da Longanesi, sarà presentato per l’occasione nel foyer del Vaccaj sabato alle 18 (ingresso libero); dialoga con l’autore la professoressa Cristina Lembo, docente di lettere dell’istituto Filelfo di Tolentino.