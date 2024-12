Piediripa: albero all'uncinetto e mattonelle colorate abbelliscono la chiesa

Un grande albero lavorato all’uncinetto e quasi diecimila "mattonelle" da ieri abbelliscono con colori vivaci il piazzale della chiesa di Piediripa. È il frutto di quanto realizzato negli ultimi mesi da una quarantina di donne della frazione, mamme o nonne che si sono ritrovate con costanza in oratorio e hanno agito sulla lana in modo certosino.

L’idea è venuta a Elena Moscatelli e Luigina Scoppa e originariamente era stata intesa come un laboratorio per stare insieme, ma pian piano il volume dei lavori è diventato così elevato che si è deciso di completare l’opera con una coreografia natalizia. Da ieri ecco quindi il grande albero, due metri di circonferenza e 5 di altezza, ma le "mattonelle", i quadratini di lana colorati addobbano anche altri punti: 7 panchine, 12 tronchi di alberi e le colonne all’interno della chiesa (e pure la Natività).

Oggi dopo la messa delle 11 verrà allestito una sorta di mercatino perché i pezzi in esubero non sono pochi, di vario tipo comprese sciarpe, ciabatte, plaid, e verranno messi in vendita. Le offerte serviranno in parte a recuperare i costi, ma soprattutto ad aiutare alcune famiglie di Piediripa in difficoltà.

Fuori l’albero e dentro il presepe. Piediripa entra nell’atmosfera natalizia perché è terminato il presepe che il Comitato Festeggiamenti ha sistemato all’ingresso sinistro della chiesa.