Piovono calcinacci da un balcone

Calcinacci cadono sul marciapiede, intervengono i vigili del fuoco. È successo ieri, poco dopo le 10, in via Roma a Macerata, dove alcuni pezzi in cemento si sono staccati da un balcone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con un mezzo e l’autoscala, e gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a transennare l’area. Nessuno è rimasto ferito e non ci sono state conseguenze particolari, se non qualche disagio al traffico mentre erano in corso le operazioni di messa in sicurezza.