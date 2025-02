Programma con le associazioni per i 900 anni dell’Annunziata

Per celebrare i 900 anni della chiesa dell’Annunziata, le associazioni di Montecosaro sono chiamate a formulare proposte. È uno degli aspetti emersi martedì, quando l’amministrazione comunale ha convocato le 33 associazioni locali per una riunione. "L’incontro – riferisce Alice Romagnoli, consigliera con delega a cultura e turismo – è stato indetto perché da un lato c’era la necessità di aggiornare il registro e il regolamento delle associazioni, dall’altro si volevano porre le basi per una futura collaborazione". Confermati gli appuntamenti che hanno contraddistinto l’offerta montecosarese come il Mind Festival, il concorso Cerquetti, Super Borghetto, la Sound Summer Fest, il Campus musicale e la Musica da camera. Uno sguardo particolare è rivolto alla chiesa dell’Annunziata, che festeggerà 900 anni. La festa religiosa sarà il 25 marzo, la domenica seguente ci sarà la prima delle festività civili. Da lì in avanti un susseguirsi di appuntamenti da ideare con le associazioni. L’organizzazione è in mano a Centro studi montecosaresi, Comune e Comitato festeggiamenti Santissima Annunziata.

Francesco Rossetti