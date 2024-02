Raccolta firme in corso Umberto

Dopo il flash mob che domenica scorsa ha mobilitato tanta gente sulla collina di Costa Martina, si sposta in centro la raccolta di firme per fermare la costruzione di un nuovo supermercato, legato alla variante urbanistica concessa dal Comune alla immobiliare Cristallo. Il coordinamento del centrosinistra sarà, domani e dopodomani, lungo corso Umberto, dove verranno allestiti banchetti per la raccolta delle firme, che è in corso da diversi giorni in tutta la città. Una petizione che vuol chiedere all’amministrazione un passo indietro rispetto al voto del Consiglio comunale che ha dato il via libera al progetto commerciale sulla collina.