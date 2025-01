Recanatese in cerca di riscatto: "I presupposti per ripartire ci sono"

Messi alle spalle i capitoli Samb e Sbaffo, la Recanatese ora deve pensare al durissimo match con la vice capolista L’Aquila. E la fantomatica asticella delle difficoltà sarà molto simile a quella di domenica scorsa con la speranza di presentarsi a questo appuntamento in condizioni meno emergenziali. "Stiamo cercando di dimenticare il 2-6 che ci ha penalizzato troppo per quanto espresso in campo – ha detto l’allenatore Lorenzo Bilò prima del galoppo infrasettimanale contro la compagine Juniores –. Alla ripresa degli allenamenti ho visto i ragazzi un po’ abbattuti, com’è normale che sia ed in campo abbiamo cercato subito di riproporre quell’entusiasmo che deve contraddistinguere una squadra che nelle gare precedenti aveva fatto otto risultati utili ed ha tenuto la porta inviolata per sei volte. In definitiva ci sono tutti i presupposti per ripartire e non sarà un episodio a minare quelle che sono le nostre certezze".

Al netto degli errori individuali contro la Samb si sono visti 55 minuti di buon livello: "Assolutamente si però quegli errori, spostano gli equilibri all’interno della partita, sia per il risultato sia per gli aspetti psicologici. Avremo dovuto fare più attenzione su determinate letture, abbiamo pagato qualche peccato di gioventù che ci può stare per il percorso che stiamo facendo. Tuttavia abbiamo avuto il coraggio di affrontare la leader del campionato a viso aperto, avendo le nostre occasioni e dispiace per il finale che non rende giustizia per quanto fatto". Arrivano gli abruzzesi, secondi in classifica, un’altra indiscussa big del girone: "Hanno una struttura simile a quella della Samb che ha perso solo due partite (a San Benedetto e in casa con il Fossombrone; ndr) e sono sei partite che mantengono la porta inviolata (ultimo gol subito in campionato a Senigallia lo scorso 24 Novembre). Una compagine che verrà qui a Recanati in grande salute e sappiamo bene che se commettiamo banalità o concediamo ripartenze le pagheremo a caro prezzo".

Infine, a breve, dovrebbe arrivare un nuovo attaccante. "Numericamente abbiamo bisogno di un giocatore che ci porti esperienza, peso e magari gol in area di rigore e sono certo che la Società farà di tutto per prenderlo". Ricordiamo che è attiva la prevendita sul circuito vivaticket e presso la sede della Recanatese anche nella giornata odierna dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. Non si possono acquistare tagliandi allo stadio nel giorno della partita.