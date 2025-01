"Regole violate in consiglio"

Denunciano la violazione del regolamento del consiglio comunale in un esposto inviato al prefetto e al dipartimento per gli affari interni e territoriali al ministero dell’interno gli esponenti di opposizione Letizia Murri (Ascoltiamo la città), Mirella Paglialunga (Per Civitanova), Francesco Micucci, Lidia Iezzi, Yuri Rosati (Pd), Elisabetta Giorgini (Dipende da Noi), Piero Gismondi (La Nuova città).

Una reazione a quanto accaduto nella seduta del 10 gennaio, mentre si discuteva la modifica del regolamento per gli spettacoli viaggianti. "Con i voti della maggioranza – è l’accusa – si è di fatto conferita una sorta di delega in bianco alla giunta in tema di occupazione dello spazio del Varco, per prorogare oltre il periodo delle vacanze natalizie l’uso dell’area da parte dei giostrai". Il punto è stato inserito all’ordine del giorno all’ultimo momento "senza che ci fossero motivi di urgenza, con la documentazione carente, senza rispettare l’obbligo della pubblicazione nell’albo on line – contestano – e con l’avviso ai consiglieri solo il giorno precedente".

Attaccano anche il segretario generale: "Alla richiesta di verificare la regolarità della procedura si rifiutava dicendo di non avere tempo, non assolvendo alle funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del consiglio comunale, imposti dal regolamento".

Il punto è stato votato con l’opposizione fuori dall’aula per proteste. "Avallando queste procedure – concludono – si possono agevolare pericolose prassi, come quella di inserire all’ultimo momento punti all’ordine del giorno senza che sussistano legittime ragioni d’urgenza o sopravvenute, così ledendo il fondamentale diritto dei consiglieri comunali di adeguata informazione per lo svolgimento delle loro prerogative funzionali".