Reparto dialisi, via al trasferimento

In vista della demolizione e ricostruzione dell’ospedale di Tolentino, i pazienti in dialisi vengono trasferiti tra le strutture di Macerata e Camerino. Lo spostamento non è ancora iniziato, ma dovrebbe essere effettuato e completato entro aprile. Invece, la gara di appalto per aggiudicare i lavori del nuovo ospedale di comunità dovrebbe essere pubblicata questo mese. Intanto però si sta organizzando il futuro dei dializzati. "Il trasferimento del reparto era stato deciso già dal febbraio 2021 – spiega l’assessore alle Politiche sociali e alla Salute, Elena Lucaroni - tanto da essere argomento di discussione anche in campagna elettorale, quando noi (Tolentino Civica e Solidale, ndr) avevamo espresso preoccupazione per questo servizio essenziale per i pazienti e i loro familiari. La scelta di delocalizzare la dialisi parte addirittura dal 2020 con la Conferenza regionale. I responsabili medici e infermieristici stanno comunque gestendo al meglio questo trasferimento, dividendo le risorse tra i due ospedali di Camerino e Macerata. Come amministrazione, faremo di tutto per assicurare che il servizio possa tornare a Tolentino non appena le condizioni logistiche, strutturali e organizzative lo permetteranno, mantenendo alta l’attenzione sul processo di ricostruzione". È in capo all’Ast la decisione di mettere a disposizione un servizio di trasporto per coloro che sono impossibilitati a raggiungere l’ospedale, tramite convenzione con organizzazioni di volontariato come la Croce Rossa. "Da parte nostra ci attiveremo nell’eventualità ci fossero persone in difficoltà nel raggiungere Macerata o Camerino – prosegue l’assessore -. Il sindaco Mauro Sclavi, il mio assessorato e gli amministratori con vocazione sanitaria hanno speso impegno per trovare una giusta e adeguata collocazione ai servizi ancora presenti a Tolentino, evitando che vengano spostati in strutture mobili tipo container, per la natura di determinate prestazioni. Come giunta da tempo stiamo valutando altri spazi". Ribadisce poi che il reparto dialisi "viene delocalizzato per il periodo dei lavori, faremo in modo che sia così e che, terminata la ricostruzione, il servizio torni a Tolentino". "Allo stesso tempo stiamo facendo di tutto per collocare i servizi che invece restano in città non nei container ma in locali veri e propri – conclude -. Siamo abituati a lavorare e a fare".