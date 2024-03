Rinascono le fontanelle pubbliche

Il progetto "La Memoria dell’Acqua", che ha preso il via il 7 ottobre su proposta di Aido Recanati col gruppo Social Catenelle, è giunto al termine. Domani, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, nel Circolo Ricreativo Culturale "B. Gigli", ex Dopolavoro, sarà inaugurata la fine dei lavori di restauro delle 5 fontanelle, collocate in vari angoli del rione, più quella di Beato Placido. Le fontanelle pubbliche hanno da sempre garantito a chiunque l’accesso all’acqua e, in un tempo non troppo lontano, rappresentavano un luogo d’incontro e aggregazione tra i cittadini. Il restauro è stato possibile grazie al Comune di Recanati e Astea energia a cui va il sentito ringraziamento della presidente dell’Aido cittadina, Piera Marconi: "L’acqua è vita e per questo la nostra associazione si è fatta promotrice del restauro e valorizzazione delle fontanelle con interventi artistici in ceramica. Ringraziamo del loro generoso aiuto la Bcc Colmurano-Recanati, l’impresa edile di Albert Bendaj, la ditta Castagnari, Generali Assicurazioni-agenzia Civitanova, il designer Rodolfo Mogetta, Cittadinanza Attiva, l’artista Dario Bazan e tutte le persone che hanno collaborato". S’inizia alle 10 con l’intervento decorativo "Goccia a Goccia" a cura delle Social Catenelle con la Scuola d’Infanzia Via le Grazie e la Scuola Primaria C. Urbani dell’Isc Badaloni. Subito dopo il saluto delle autorità e la lettura a cura dell’attrice Rita Papa. Nel pomeriggio, alle 16.30, i laboratori a cura della Città dei bambini e bambine e dall’Associazione Pian-Ti-Amo Recanati.