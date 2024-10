Rissa con i coltelli, denunciati due operai

Scatenano una rissa in centro storico a Tolentino e scappano. Ma vengono incastrati dalle telecamere di videosorveglianza e dal racconto dei testimoni. Due operai egiziani, impegnati nella ricostruzione post-terremoto, sono stati individuati e denunciati dai carabinieri del nucleo operativo di Tolentino. Ma le indagini continuano per individuare gli altri sei. I due stranieri, in regola con permesso di soggiorno, sono accusati di rissa e porto di armi o oggetti atti a offendere.

I fatti sono avvenuti il 4 settembre scorso, un mercoledì sera, nella zona di piazzale Europa. Dopo le telefonate al 112 di alcuni residenti che segnalavano una rissa tra più uomini, i carabinieri del Radiomobile e delle stazioni di Tolentino e di Caldarola sono intervenuti subito sul posto, senza però riuscire a rintracciare nessuno. I litiganti se l’erano già data a gambe. Ma le successive indagini, condotte anche mediante i filmati dei sistemi di videosorveglianza e dalle dichiarazioni dei testimoni, hanno permesso all’Arma di identificare e rintracciare i primi due stranieri, che nella rissa sarebbero stati armati di coltello. Risiedono rispettivamente a Milano e nella provincia di Ferrara. Sono in corso ulteriori controlli per risalire agli altri sei connazionali coinvolti, dipendenti della stessa impresa edile dei denunciati. La ditta è impegnata in zona per la ricostruzione sisma e i motivi della rissa sarebbero da ricondurre a dissidi interni tra gli stessi operai.

Solo lo scorso marzo, a Macerata, erano stati identificati e denunciati sette uomini di origini egiziane per una rissa a colpi di spranghe avvenuta in via Roma. Alla base della contesa, in quel caso, c’erano questioni lavorative mai risolte e legate alla spartizione dei cantieri. Una resa dei conti in strada, come sarebbe avvenuto a Tolentino.

Lucia Gentili